Натиг Алиев оставил запись в книге соболезнований в посольстве Италии

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев посетил посольство Италии, где оставил запись в книге соболезнований в связи с жертвами землетрясения, произошедшего 24 августа.

Как сообщили Report в посольстве Италии в Азербайджане, министр выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами трагедии и заявил о поддержке Азербайджана.

Напомним, что в результате землетрясения в центральной Италии погибли около 300 человек.