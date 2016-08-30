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    Натиг Алиев оставил запись в книге соболезнований в посольстве Италии

    Министр выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев посетил посольство Италии, где оставил запись в книге соболезнований в связи с жертвами землетрясения, произошедшего 24 августа.

    Как сообщили Report в посольстве Италии в Азербайджане, министр выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами трагедии и заявил о поддержке Азербайджана.

    Напомним, что в результате землетрясения в центральной Италии погибли около 300 человек.

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