Али Гасанов: Азербайджан и Турция играют существенную роль в регионе

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "Турция и Азербайджан играют существенную роль в сближении стран региона и укреплении отношений между ними".

Как сообщает Report со ссылкой на "Hurriyet", об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий общественно-политическим отделом Аппарата президента Азербайджана Али Гасанов.

Выступая в рамках 18-го Евразийского Экономического Саммита, организованного Фондом Группы Мармара, А.Гасанов отметил важность этого форума в сближении не только Азербайджана и Турции, но и более чем 30 стран.

Говоря об экономических и энергетических отношениях между двумя странами, министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев отметил, что Азербайджан и Турция являются лидирующими странами в регионе, а также отметил транзитную роль между Европой и Азией.

В свою очередь министр связи и высоких технологий Али Аббасов заявил, что Азербайджан и Турция начали играть важную роль не только в энергетическом и транспортном секторе, но и в сфере информационных технологий: "Евразийский регион начал играть важную роль в решении глобальных проблем. В этом плане, саммит будет означать укрепление влияния двух стран в регионе".