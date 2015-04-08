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    Али Гасанов: Азербайджан и Турция играют существенную роль в регионе

    Азербайджанские официальные лица отметили роль Азербайджана и Турции на саммите в Стамбуле

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "Турция и Азербайджан играют существенную роль в сближении стран региона и укреплении отношений между ними".

    Как сообщает Report со ссылкой на "Hurriyet", об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий общественно-политическим отделом Аппарата президента Азербайджана Али Гасанов.

    Выступая в рамках 18-го Евразийского Экономического Саммита, организованного Фондом Группы Мармара, А.Гасанов отметил важность этого форума в сближении не только Азербайджана и Турции, но и более чем 30 стран.

    Говоря об экономических и энергетических отношениях между двумя странами, министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев отметил, что Азербайджан и Турция являются лидирующими странами в регионе, а также отметил транзитную роль между Европой и Азией.

    В свою очередь министр связи и высоких технологий Али Аббасов заявил, что Азербайджан и Турция начали играть важную роль не только в энергетическом и транспортном секторе, но и в сфере информационных технологий: "Евразийский регион начал играть важную роль в решении глобальных проблем. В этом плане, саммит будет означать укрепление влияния двух стран в регионе".

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