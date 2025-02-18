Делегация парламента Беларуси почтила память Гейдара Алиева в Баку

Делегация парламента Беларуси во главе с председателем совета республики Натальей Кочановой почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
Как сообщает Report, делегация, прибывшая в Баку для участия в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, возложила венок на могилу великого лидера.
Парламентарии также отдали дань уважения памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.
Затем делегаты почтили память выдающегося певца, народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева, который также похоронен на Аллее почетного захоронения.
Наталья Кочанова и другие члены делегации также побывали на Аллее шехидов, где почтили память героических сыновей, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложили венок к мемориальному комплексу "Вечный огонь".