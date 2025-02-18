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Делегация парламента Беларуси почтила память Гейдара Алиева в Баку

Делегация парламента Беларуси почтила память Гейдара Алиева в Баку Председатель совета республики парламента Беларуси Наталья Кочанова почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
Внешняя политика
18 февраля 2025 г. 13:28
Делегация парламента Беларуси почтила память Гейдара Алиева в Баку

Делегация парламента Беларуси во главе с председателем совета республики Натальей Кочановой почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, делегация, прибывшая в Баку для участия в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, возложила венок на могилу великого лидера.

Парламентарии также отдали дань уважения памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем делегаты почтили память выдающегося певца, народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева, который также похоронен на Аллее почетного захоронения.

Наталья Кочанова и другие члены делегации также побывали на Аллее шехидов, где почтили память героических сыновей, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложили венок к мемориальному комплексу "Вечный огонь".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBelarus nümayəndə heyəti Ümummilli Liderin məzarını ziyarət edib

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