Наталья Гаврилица: Мы собираемся обсудить возможность поставки азербайджанского природного газа в Молдову

В канун официального визита в Азербайджан премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица дала эксклюзивное интервью АЗЕРТАДЖ.

В канун официального визита в Азербайджан премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица дала эксклюзивное интервью АЗЕРТАДЖ.

Report представляет вниманию это интервью:

- Госпожа премьер-министр, прежде всего, спасибо за согласие на интервью. Что Вы можете сказать о своём официальном визите в Азербайджан? Как этот визит будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами?

- Прежде всего, хотела бы поблагодарить азербайджанскую сторону за приглашение посетить с визитом вашу прекрасную страну. В ходе визита мы планируем провести содержательные переговоры с высшим руководством Азербайджанской Республики. Также состоятся очередное заседание Межправительственной молдавско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, встречи в министерствах и ведомствах и на площадках заинтересованных бизнес-структур.

В контексте моего пребывания в Баку особо хотела бы отметить, что нынешний год является юбилейным для наших двусторонних связей. В мае мы праздновали 30-летнюю годовщину установления наших дипломатических отношений. Отрадно, что этот год стал насыщенным для нашего двустороннего политического диалога. Помимо моего официального визита, в этом году состоялись также визиты председателя парламента Республики Молдова Игоря Гроссу, вице-премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску и вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.

Подтверждая нашу общую заинтересованность в продолжении молдавско-азербайджанского политического диалога и расширении нашего взаимодействия в самых различных отраслях, мы закладываем хороший фундамент для динамичного развития сотрудничества в политической и экономической областях, а также для продвижения новых перспективных направлений взаимодействия. И, конечно, у нас большие ожидания, что визит будет в полной мере способствовать этому.

- Республика Молдова заинтересована в укреплении энергетического сотрудничества с Азербайджаном. Будет ли в ходе вашего визита обсуждаться возможность импорта природного газа из Азербайджана?

- В контексте энергетического кризиса, с которым столкнулась Республика Молдова в настоящее время, мы уделяем особое внимание сотрудничеству в энергетическом секторе, поиску новых перспективных шагов взаимодействия. И сейчас, как и ранее, мы подтверждаем заинтересованность молдавской стороны в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа, поскольку обеспечение энергетической безопасности нашей страны является одним из основных приоритетов нынешнего руководства страны. В связи с этим мы собираемся обсудить возможность поставки азербайджанского природного газа в Молдову, в том числе исходя из намерений Азербайджанской Республики нарастить экспорт голубого топлива на западном направлении.

В то же время будем обсуждать возможность развития некоторых совместных проектов в области электроэнергетики, импорта азербайджанских нефтепродуктов в Молдову.

- Какие перспективные вопросы включены в повестку молдавско-азербайджанских отношений?

- Как уже мною было отмечено, молдавская сторона открыта к активизации политического диалога, в том числе на высшем уровне. Мы уверены, что контакты на высшем уровне являются дополнительным импульсом для интенсификации экономической составляющей сотрудничества между нашими странами.

Мы намерены оказать полное содействие увеличению двустороннего товарооборота, который, несмотря на определенный рост в последние годы, не отражает существующий потенциал двустороннего взаимодействия. Еще одним важным направлением, является совместная реализация инвестиционных проектов.

У нас хорошее взаимодействие в аграрном секторе, которое в последнее время охватывает новые направления. Молдавские специалисты успешно помогают своим азербайджанским коллегам в развитии виноградарства и виноделия. Мы заинтересованы в увеличении поставок в Молдову минеральных удобрений.

И конечно же, в контексте традиционных тесных и дружеских связей между молдавским и азербайджанским народами надеемся на дальнейшее углубление наших отношений в культурной, туристической и гуманитарной сферах.

Уверена, что данная положительная динамика нашего двустороннего взаимодействия будет продолжена и углублена. Мы будем рады увидеть наших азербайджанских коллег и друзей с ответными визитами в Республике Молдова.