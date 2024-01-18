Натали Гуле: Резолюция была принята в угоду армянской диаспоре во Франции

Резолюция Сената Франции была принята в угоду армянской диаспоре.

Резолюция Сената Франции была принята в угоду армянской диаспоре.

Об этом европейскому бюро Report заявила член Сената Франции Натали Гуле.

По ее словам, это неуместное решение на нынешнем этапе, когда важно урегулировать двусторонние отношения: “Армения проголосовала за проведение СОР29 в Баку. Принятая Сенатом резолюция наносит ущерб двусторонним отношениям. Это решение исключает Францию как надежного партнера в контексте восстановления мира. Документ принят только для того, чтобы порадовать армянскую диаспору”.

Напомним, что Сенат Франции принял резолюцию, в которой правительству рекомендовано ввести санкции против Азербайджана.