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Натали Гуле: Резолюция была принята в угоду армянской диаспоре во Франции

Натали Гуле: Резолюция была принята в угоду армянской диаспоре во Франции Резолюция Сената Франции была принята в угоду армянской диаспоре.
Внешняя политика
18 января 2024 г. 13:37
Натали Гуле: Резолюция была принята в угоду армянской диаспоре во Франции

Резолюция Сената Франции была принята в угоду армянской диаспоре.

Об этом европейскому бюро Report заявила член Сената Франции Натали Гуле.

По ее словам, это неуместное решение на нынешнем этапе, когда важно урегулировать двусторонние отношения: “Армения проголосовала за проведение СОР29 в Баку. Принятая Сенатом резолюция наносит ущерб двусторонним отношениям. Это решение исключает Францию как надежного партнера в контексте восстановления мира. Документ принят только для того, чтобы порадовать армянскую диаспору”.

Напомним, что Сенат Франции принял резолюцию, в которой правительству рекомендовано ввести санкции против Азербайджана.

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Версия на английском языке Nathalie Goulet: This resolution was adopted to please Armenian diaspora in France
Версия на азербайджанском языке Natali Qule: “Bu qətnamə Fransadakı erməni diasporuna xoş olmaq üçün qəbul edilib”

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