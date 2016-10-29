Наталья Красовская: Модель российско-азербайджанских отношений - пример долгосрочного сотрудничества - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 29 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report c директором Международного центра мультикультурализма Наталией Красовской, ранее возглавлявшей Центр российско-азербайджанской дружбы.

- Какую работу проводит возглавляемый вами Центр?

- Мы возникли как группа дружбы и сотрудничества в сфере народной дипломатии. И ключевой нашей задачей является, безусловно, развитие российско-азербайджанских отношений. Мы тщательно изучили опыт российско-азербайджанских связей за 25-летнюю историю независимости. Это очень впечатляющий материал. Я часто представляю доклады на данную тему на различных научных конференциях и форумах как в России, так и за ее пределами. Мы предлагаем международному сообществу модель российско-азербайджанских отношений в качестве образца эффективного и долгосрочного сотрудничества.

Еще одной нашей задачей является заполнение имеющегося информационного вакуума, возникшего как следствие разрыва связей после крушения Советского Союза. В начале нашей деятельности мы провели несколько соцопросов, которые показали, что знания россиян об Азербайджане весьма ограничены. Муслим Магомаев, Каспийское море, нефть, фрукты на рынках – вот, пожалуй, короткий список того, с чем люди ассоциировали южную республику. Поэтому Центр решил направить свою работу в информационное русло. Россияне должны больше знать об Азербайджане, как о добром соседе с древней культурой и как о прекрасной стране для отдыха и путешествий. Этой задаче служат наши многочисленные публикации в прессе, а также фотовыставки, организованные нами в Госдуме, в центре Москвы в Камергерском переулке, в Этномире.

- Какова, на ваш взгляд, динамика развития российско-азербайджанских отношений?

- Наши отношения развиваются очень интенсивно во всех сферах. Это и стремление самих наших народов, и, как мне кажется, к этому располагает и геополитическая ситуация. Сейчас во многих бывших союзных республиках возник тренд на взаимное сближение с Россией. Но особенно ярко выражен этот процесс между Россией и Азербайджаном. И причин этому множество – и отсутствие языкового барьера, и исторически сложившиеся теплые отношения, и имеющийся экономический потенциал. В последнее время мы наблюдаем значительное возрастание интереса россиян к странам Закавказья в целом и, безусловно, в том числе, к Азербайджану. Туристический поток существенно возрос. Надо заметить, что развитие экономических отношений напрямую влияет на гуманитарные отношения и наоборот. Когда Россия подверглась санкциям, и в ответ были выдвинуты контрсанкции, то Азербайджан, как верный друг и сосед, не оставил в беде. Сельхозпродукция из Азербайджана потекла рекой. И вот что важно – продукция Азербайджана моментально завоевала рынок. И сейчас, например, когда появляются товары из других стран, на спрос на фрукты и овощи из Азербайджана это практически не влияет. В туристической сфере та же ситуация – сначала в Азербайджан поехала часть туристов, которые не смогла полететь в Турцию из-за известных трагических событий. Но сейчас Турция открыта. А многие люди по-прежнему планируют ехать в отпуск в Азербайджан. Ведь уже заработало "сарафанное радио"! И добрые впечатления, с которыми туристы возвращаются из Азербайджана, приводят в страну немало их друзей и знакомых. Конечно, надо еще много усилий приложить, чтобы сделать страну еще более привлекательной для приверженцев разных видов туризма. Сейчас же ездят в основном в Баку, а в Азербайджане много других замечательных мест с невероятной красоты пейзажами.

Сегодня информации об Азербайджане стало существенно больше. В российском телепространстве стало больше передач об Азербайджанской Республике. Очень большую роль в этом сыграли Европейские игры, Формула-1, шахматная олимпиада. Азербайджан, как спортивную страну, теперь знают больше, множество россиян уже побывали в Баку или слышали рассказы своих знакомых о поездке в республику.

Особо стоит отметить развитие межрегиональных связей. Нарастает взаимодействие Азербайджана с отдельными регионами России. Уральский регион, Сибирь тянутся к Азербайджану. В Астраханской области вообще Азербайджан как особого партнера воспринимают. Процесс такой народной децентрализации дружбы и сотрудничества очень позитивен, и его нужно развивать.

- Этот год в Азербайджане объявлен Годом мультикультурализма, а азербайджанская модель мультикультурализма высоко оценивается в мире. Как, на ваш взгляд, Россия и Азербайджан могут взаимодействовать в этой сфере?

- Мультикультурализм серьезно позиционирует Азербайджан в международном масштабе. Каждый год, по договоренности с Азербайджаном, во многих странах мира проводится обучение студентов разных специальностей модели азербайджанского мультикультурализма. А потом лучшие из них принимают участие в летней и зимней школах мультикультурализма в Баку, чтобы увидеть своими глазами как это все работает в жизни. Я общалась с этими ребятами, с нашими московскими студентами. Из Баку они приезжают полные впечатлений и становятся носителями и проводниками идеологии мультикультурализма.

В Азербайджане исторически сложилось так, что много различных национальностей работали и жили по соседству, существовало мощное взаимопроникновение и взаимообогащение культур. При этом в Азербайджане и сейчас есть люди, приехавшие из разных стран, которые считают Азербайджанскую Республику своей второй родиной. Приехав когда-то, они без проблем вписались в азербайджанское общество.

В России такие взаимоотношения представителей разных народов в рамках внутренней политики государства не носят официального названия мультикультурализма, хотя все ключевые основы этой идеологии присутствуют. Поэтому, на мой взгляд, точки соприкосновения России и Азербайджана с позиции межнационального взаимодействия явно выражены и обозначены.

За то же время, когда Европу захлестнула волна беженцев, Россия приняла приблизительно такое же количество мигрантов. Но здесь таких проблем, которые мы наблюдаем в Европе, нет и не было. В России на государственном уровне задана четкая рамка – каждый человек обладает гражданской идентичностью, ощущая себя при этом гражданином своей страны, но при этом у подавляющего большинства населения сформирована национальная идентичность – то есть ощущение собственной принадлежности к той или иной национальности. И эти элементы структуры личности гармонично сочетаются, не противореча друг другу. Такое взаимоотношение личности и общества важно формировать с ранних лет. И в России это делается. И это правильно, потому что любая идеология должна впитываться с детства. А мультикультурализм – это, безусловно, идеология, которая, прежде всего, воспринимается в семье, потом его формирует общество в целом. На гуманитарном форуме в Баку Кямал Абдулла подарил мне книгу "Литературно-художественные истоки азербайджанского мультикультурализма", в ней приведены цитаты мыслителей и поэтов, начиная еще со времен Низами Гянджеви, которые несут в себе основы этой прекрасной идеологии. Из нее я почерпнула много интересного для моей работы.

- А как вам понравилось на гуманитарном форуме?

- Я уже не в первый раз побывала на этом форуме в Баку. Мероприятие всегда прекрасно организовано. На этот раз на форум приехали 13 нобелевских лауреатов со всего мира, представители научной интеллигенции, общественные деятели. Это люди очень значимые для своих стран, и, общаясь с ними в кулуарах, я очень хорошо видела, насколько они впечатлены Азербайджаном. Согласитесь, что 900 человек, лидеров общественного мнения, которые разнесут по всему миру столь позитивную информацию и добрые впечатления об Азербайджане, это само по себе бесценно.