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Наследный принц Саудовской Аравии поздравил президента Ильхама Алиева

Наследный принц Саудовской Аравии поздравил президента Ильхама Алиева Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах.
Внешняя политика
11 февраля 2024 г. 11:47
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил президента Ильхама Алиева

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает саудовское государственное агентство SPA.

В сообщении отмечается, что Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд передал президент Ильхаму Алиеву искренние поздравления, пожелал главе нашего государства успехов, а азербайджанскому народу – устойчивого развития и благополучия.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının vəliəhdi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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