Наследный принц Саудовской Аравии поздравил президента Ильхама Алиева

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах.

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает саудовское государственное агентство SPA.

В сообщении отмечается, что Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд передал президент Ильхаму Алиеву искренние поздравления, пожелал главе нашего государства успехов, а азербайджанскому народу – устойчивого развития и благополучия.