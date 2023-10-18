Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Искренне поздравляю Ваше превосходительство по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.
Желаю Вам успехов в Вашей высшей государственной деятельности, крепкого здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики - дальнейшего развития и процветания.
С уважением и почтением к Вашему превосходительству".