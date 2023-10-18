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Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева

Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 17:50
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Ильхама Алиева

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Искренне поздравляю Ваше превосходительство по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

Желаю Вам успехов в Вашей высшей государственной деятельности, крепкого здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики - дальнейшего развития и процветания.

С уважением и почтением к Вашему превосходительству".

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Версия на английском языке Crown Prince of Saudi Arabia congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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