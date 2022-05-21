Наследный принц Королевства Саудовская Аравия поздравил главу Азербайджана

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаем Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны - Дня Независимости. Желаем Вам крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу братской Азербайджанской Республики – еще большего развития и процветания.

С уважением и почтением к Вашему превосходительству".