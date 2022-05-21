Наследный принц Королевства Саудовская Аравия поздравил главу Азербайджана

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как передает Report, в поздравительном письме говорится:
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Передаем Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны - Дня Независимости. Желаем Вам крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу братской Азербайджанской Республики – еще большего развития и процветания.
С уважением и почтением к Вашему превосходительству".