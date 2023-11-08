Наследный принц Королевства Саудовская Аравия направил поздравительное послание президенту Ильхаму Алиеву

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Днем Победы и Днем государственного флага.

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Днем Победы и Днем государственного флага.

Как передает Report, в поздравительном послании, опубликованном на сайте официального информационного агентства Саудовской Аравии Saudi Press (SPA), Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пожелал президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, семейного счастья, правительству и народу Азербайджана - устойчивого развития и процветания.