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Наследный принц и премьер-министр Бахрейна поздравил Ильхама Алиева

Наследный принц и премьер-министр Бахрейна поздравил Ильхама Алиева Наследный принц и премьер-министр Королевства Бахрейн Салман ибн Хамад Аль Халифа направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах.
Внешняя политика
14 февраля 2024 г. 00:53
Наследный принц и премьер-министр Бахрейна поздравил Ильхама Алиева

Наследный принц и премьер-министр Королевства Бахрейн Салман ибн Хамад Аль Халифа направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин президент.

Рады передать Вашему превосходительству сердечные поздравления и наше благословение по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики и подтверждения доверия народа к Вам.

Выражаем Вам признательность за двусторонние отношения между Королевством Бахрейн и Азербайджанской Республикой, которым мы тоже уделяем внимание и которые высоко ценим. Надеемся на сотрудничество с Вашим превосходительством в деле развития этих отношений во всех сферах в интересах наших стран и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо дружественного азербайджанского народа.

Выражаю Вашему превосходительству высочайшее почтение", - говорится в поздравительном послании.

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Версия на азербайджанском языке Bəhreyn Krallığının vəliəhdi və Baş naziri İlham Əliyevi təbrik edib

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