Наследный принц и премьер-министр Бахрейна поздравил Ильхама Алиева

Наследный принц и премьер-министр Королевства Бахрейн Салман ибн Хамад Аль Халифа направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах.
Об этом
"Уважаемый господин президент.
Рады передать Вашему превосходительству сердечные поздравления и наше благословение по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики и подтверждения доверия народа к Вам.
Выражаем Вам признательность за двусторонние отношения между Королевством Бахрейн и Азербайджанской Республикой, которым мы тоже уделяем внимание и которые высоко ценим. Надеемся на сотрудничество с Вашим превосходительством в деле развития этих отношений во всех сферах в интересах наших стран и народов.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо дружественного азербайджанского народа.
Выражаю Вашему превосходительству высочайшее почтение", - говорится в поздравительном послании.