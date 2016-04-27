Насир Абдулазиз Аль-Насер: Азербайджан - успешный пример мультикультурализма

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан в связи со своим географическим положением и этническим разнообразием населения избрал мультикультурализм своей политикой". Как сообщает Report, об этом заявил верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер на панели "Бакинский процесс: Отвечая на новые вызовы глобального межкультурного диалога" в рамках проходящего в Баку VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

Верховный представитель отметил, что Азербайджан является реальным успешным примером мультикультурализма: "Азербайджан - модель того, как можно успешно реализовывать мультикультурализм, и как мы можем научиться этому на опыте этой страны".

Он напомнил, что Бакинский процесс по межкультурному диалогу успешно реализуется с 2008 года и служит площадкой для обсуждения для многих стран мира.

2-3 декабря 2008 года в столице Азербайджана прошла Конференция министров культуры стран-членов Совета Европы, в рамках которой, по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, была заложена основа "Бакинского процесса" по межкультурному диалогу и принята Бакинская декларация по межкультурному диалогу.