Генконсул: Азербайджан более 20 лет является надежным партнером Запада в области энергетики

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ "Азербайджан более 20 лет с момента обретения независимости является надежным партнером Запада в области энергетики".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье генконсула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева, опубликованной в WashingtonTimes.

По его словам, по сей день огромные объемы азербайджанских энергоресурсов были транспортированы по трубопроводам.

"Но это не все. Важность Азербайджана также заключается и в его важном геостратегическом расположении в качестве ворог к нефтегазовым запасам Средней Азии. Без Азербайджана, эти ресурсы будут заблокированы вдалеке от Европы", - пишет Н.Агаев.

В своей статье Н.Агаев также затронул и вызовы, стоящие перед Азербайджаном, в частности, нагорно-карабахский конфликт: "Тем не менее, Азербайджан остается приверженным своему стратегическому сотрудничеству с Европой. Как показал недавний экономический кризис, Европа нуждается в стабильном партнере, который может поддерживать задачу по диверсификации энергоресурсов".

Генконсул Азербайджана также затронул в статье сложившиеся в стране традиции толерантности.