Насими Агаев: Не все проживающие в Германии граждане Азербайджана встают на консульский учет

Не все граждане Азербайджана, проживающие в Германии, встают на консульский учет.

Не все граждане Азербайджана, проживающие в Германии, встают на консульский учет.

Об этом в интервью Report сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.

По его словам, предоставить информацию о точной численности азербайджанской общины в Германии довольно сложно, так как не все граждане Азербайджана встают на консульский учет.

Посол добавил, что в последнее время наблюдается рост числа азербайджанцев, отправляющихся в Германию для получения образования или в поисках работы:

"В первую очередь, это связано с практически бесплатным образованием для иностранных граждан в Германии, а также возможностями трудоустройства для представителей некоторых специальностей, к примеру, IT-специалистов и врачей".

Насими Агаев также подчеркнул, что число азербайджанцев, получивших гражданство Германии, а также тех, кто покинул эту страну и по тем или иным причинам вернулся на родину, постоянно меняется.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.