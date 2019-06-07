Губернатор Волгоградской области: Наше сотрудничество с Азербайджаном конструктивное и взаимовыгодное

"У нас очень добрые и хорошие отношения с Азербайджанской Республикой, много предприятий с совместным капиталом. Много представителей Азербайджана работают на территории Волгоградской области". Об этом российскому бюро Report заявил губернатор Волгоградской области России Андрей Бочаров.

"Мы расцениваем наши взаимоотношения как конструктивные и взаимовыгодные. Есть очень хороший потенциал их дальнейшего развития. Я уверен, что решения, которые будут приниматься в рамках взаимодействия с регионами Азербайджана, азербайджанскими компаниями помогут углублению наших связей. Хочу нашему братскому азербайджанскому народу сказать "Добро пожаловать в Волгоград!", ну а мы, конечно, приедем в гости в Азербайджан", - сказал губернатор.

Игбал Рустамов