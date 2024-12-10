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Нарышкин: Азербайджан и Армения предпочитают самостоятельно решать вопросы в рамках нормализации отношений

Нарышкин: Азербайджан и Армения предпочитают самостоятельно решать вопросы в рамках нормализации отношений Азербайджан и Армения ведут работу над нормализацией двусторонних отношений без участия третьих сторон.
Внешняя политика
10 декабря 2024 г. 11:32
Нарышкин: Азербайджан и Армения предпочитают самостоятельно решать вопросы в рамках нормализации отношений

Азербайджан и Армения предпочитают вести работу над нормализацией двусторонних отношений без участия третьих сторон.

Как сообщает Report, об этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью российскому журналу "Разведчик".

"Азербайджан и Армения не очень-то прислушиваются к рекомендациям США и ЕС по мирному урегулированию, предпочитая самостоятельно решать все вопросы", - отметил он.

Отметим, что официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли, что Баку не требуются посредники в нормализации отношений с Арменией и этот процесс эффективен в рамках прямых двусторонних переговоров. В качестве примера приводятся договоренности по делимитации армяно-азербайджанской границы, а также начало процесса демаркации границы.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Armenia opt for direct talks in normalizing ties, Russian intelligence chief says
Версия на азербайджанском языке Narışkin: Azərbaycan və Ermənistan üçüncü tərəfin iştirakı olmadan normallaşma prosesini aparmağa üstünlük verir

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