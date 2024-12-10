Нарышкин: Азербайджан и Армения предпочитают самостоятельно решать вопросы в рамках нормализации отношений

Азербайджан и Армения ведут работу над нормализацией двусторонних отношений без участия третьих сторон.

Азербайджан и Армения предпочитают вести работу над нормализацией двусторонних отношений без участия третьих сторон.

Как сообщает Report, об этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью российскому журналу "Разведчик".

"Азербайджан и Армения не очень-то прислушиваются к рекомендациям США и ЕС по мирному урегулированию, предпочитая самостоятельно решать все вопросы", - отметил он.

Отметим, что официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли, что Баку не требуются посредники в нормализации отношений с Арменией и этот процесс эффективен в рамках прямых двусторонних переговоров. В качестве примера приводятся договоренности по делимитации армяно-азербайджанской границы, а также начало процесса демаркации границы.