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Народный артист Огтай Миргасымов награжден орденом "Истиглал"

Народный артист Огтай Миргасымов награжден орденом "Истиглал" Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июня подписал Распоряжение о награждении народного артиста Огтая Миргасымова.
Внешняя политика
12 июня 2023 г. 14:05
Народный артист Огтай Миргасымов награжден орденом Истиглал

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июня подписал Распоряжение о награждении народного артиста Огтая Миргасымова.

Как сообщает Report, согласно распоряжению Огтай Мирасадулла оглу Миргасымов за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры награжден орденом "Истиглал".

Отметим, что сегодня кинорежиссеру, народному артисту Огтаю Миргасымову исполняется 80 лет. Он родился 12 июня 1943 года в Баку. После обучения в 1963–1968 годах на режиссерском факультете ВГИКа вернулся в Баку, на киностудию "Азербайджанфильм". Является режиссером-постановщиком и автором сценария ряда документальных и художественных фильмов. Его картины получали награды на всесоюзных фестивалях. В 1993–2001 годах работал генеральным директором производственного объединения "Азеркиновидео". В 2015 году был удостоен премии имени Джафара Джаббарлы. В 2018 году награжден орденом "Шараф".

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