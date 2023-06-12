Народный артист Огтай Миргасымов награжден орденом "Истиглал"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июня подписал Распоряжение о награждении народного артиста Огтая Миргасымова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 июня подписал Распоряжение о награждении народного артиста Огтая Миргасымова.

Как сообщает Report, согласно распоряжению Огтай Мирасадулла оглу Миргасымов за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры награжден орденом "Истиглал".

Отметим, что сегодня кинорежиссеру, народному артисту Огтаю Миргасымову исполняется 80 лет. Он родился 12 июня 1943 года в Баку. После обучения в 1963–1968 годах на режиссерском факультете ВГИКа вернулся в Баку, на киностудию "Азербайджанфильм". Является режиссером-постановщиком и автором сценария ряда документальных и художественных фильмов. Его картины получали награды на всесоюзных фестивалях. В 1993–2001 годах работал генеральным директором производственного объединения "Азеркиновидео". В 2015 году был удостоен премии имени Джафара Джаббарлы. В 2018 году награжден орденом "Шараф".