​Посольство Турции: "Необходимо расследовать события 1918 года"

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Посольство Турции выразило соболезнование в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства, в соболезновании говорится, что в тот день тысячи невинных людей были убиты армянами и большевиками.

Посольство Турции призывает положить конец одностороннему представлению истории: «Чтобы такие события больше никогда не повторялись, необходимо изучение того, что произошло в 1918 году и оказание соответствующего давления».

В сообщении также подчеркивается, что народ Турции будет как и прежде во всем поддерживать азербайджанских братьев.