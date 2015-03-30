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    ​Посольство Турции: "Необходимо расследовать события 1918 года"

    Народ Турции будет как и прежде во всем поддерживать азербайджанских братьев

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Посольство Турции выразило соболезнование в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства, в соболезновании говорится, что в тот день тысячи невинных людей были убиты армянами и большевиками.

    Посольство Турции призывает положить конец одностороннему представлению истории: «Чтобы такие события больше никогда не повторялись, необходимо изучение того, что произошло в 1918 году и оказание соответствующего давления».

    В сообщении также подчеркивается, что народ Турции будет как и прежде во всем поддерживать азербайджанских братьев.

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