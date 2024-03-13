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Нармин Джарчалова и посол Великобритании обсудили подготовку к COP29

Нармин Джарчалова и посол Великобритании обсудили подготовку к COP29 Глава правления операционной компании COP29 Нармин Джарчалова и посол Великобритании Фергус Олд обсудили подготовку к предстоящей в Азербайджане конференции COP29.
Внешняя политика
13 марта 2024 г. 17:28
Нармин Джарчалова и посол Великобритании обсудили подготовку к COP29

Глава правления операционной компании COP29 Нармин Джарчалова и посол Великобритании Фергус Олд обсудили подготовку к предстоящей в Азербайджане конференции COP29.

Как сообщает Report, об этом британский дипломат написал в социальной сети "Х".

"Провели продуктивную встречу с председателем правления операционной компании COP29 Нармин Джарчаловой. Обсудили подготовку Азербайджана к CОР29 и еще раз подтвердили поддержку Великобритании для успешного проведения данного мероприятия", - отметил дипломат.

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Версия на английском языке Azerbaijan's preparation for COP29 discussed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın COP29-a hazırlığı müzakirə edilib

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