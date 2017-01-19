Посол: Товарооборот между Азербайджаном и Болгарией удвоился

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Мы рассматриваем Болгарию как своего стратегического партнера в ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloombrg TV Bulgaria, об этом заявила посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова в связи с 25-летием установления дипотношений между двумя странами.

Она напомнила, что Болгария является одной из немногих стран, с которой Азербайджан подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве: "Наша правовая база насчитывает более 50 документов, все они действуют и ценны для нас".

Говоря о торговых отношениях, Н.Гурбанова сказала, что по сравнению с 2015 годом, товарооборот в прошлом году удвоился: "Болгария является для нас важной страной для выхода дальше в Европу, Азербайджан же может стать вратами в другие страны региона. Я оптимистично рассматриваю будущее двусторонних отношений".

Посол также затронула строительство газопровода ТАР, являющегося частью Южного газового коридора. По ее словам, этот проект является одним из сложных в мире и предназначен для доставки газа из каспийского региона в Европу: "Мы совершили прогресс по трем из четырех компонентов ЮГК. В результате работ по оптимизации цен, была снижена стоимость проекта".

Она также подчеркнула, что Азербайджан не видит проект "Южного потока" в качестве соперника проекту ТАР или TANAP.