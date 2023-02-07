Направленные в Турцию спасатели МЧС Азербайджана отважно выполняют свою миссию

Сегодня проходит второй день с даты разрушительных землетрясений, произошедших в Турции.

Сегодня проходит второй день с даты разрушительных землетрясений, произошедших в Турции.

Как сообщает командированный в братскую страну сотрудник Report , 7 февраля к поисково-спасательным работам были привлечены 420 сотрудников МЧС Азербайджана, которые в связи со стихийным бедствием отправились в Турцию.

Так, спасатели из Азербайджана присоединились к поисковым работам в составе отрядов в городе Кахраманмараш. Сотрудники МЧС осуществлили поисково-спасательные операции в Хайруллахском районе, на улице Азербайджанского бульвара города.

К поисковым операция также привлечены специально обученные собаки.

В течение дня сотрудники МЧС спасли из-под завалов 11 человек, а также извлекли и передали по назначению тела 20 человек.

Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева 420 сотрудников МЧС направлены в братскую страну с целью ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции, и поддержки поисково-спасательных работ.