Направленные в Турцию спасатели МЧС Азербайджана отважно выполняют свою миссию

Сегодня проходит второй день с даты разрушительных землетрясений, произошедших в Турции.
Как сообщает командированный в братскую страну сотрудник
Так, спасатели из Азербайджана присоединились к поисковым работам в составе отрядов в городе Кахраманмараш. Сотрудники МЧС осуществлили поисково-спасательные операции в Хайруллахском районе, на улице Азербайджанского бульвара города.
К поисковым операция также привлечены специально обученные собаки.
В течение дня сотрудники МЧС спасли из-под завалов 11 человек, а также извлекли и передали по назначению тела 20 человек.
Отметим, что в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева 420 сотрудников МЧС направлены в братскую страну с целью ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции, и поддержки поисково-спасательных работ.