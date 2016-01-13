​Направленная из Азербайджана в Таджикистан гуманитарная помощь доставлена в пункт назначения

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Гуманитарная помощь, направленная по распоряжению президента Ильхама Алиева в Таджикистан министерством по чрезвычайным ситуация Азербайджана, сегодня доставлена в пункт назначения. Гуманитарную помощь отправили в связи с сильным землетрясением, произошедшим 7 декабря 2015 года на территории Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Напомним, что гуманитарная помощь была отправлена из Международного морского торгового порта "Ени Бакы". На 11 грузовых машинах в Таджикистан отправили гуманитарную помощь на сумму 800 тыс. манатов. Сюда вошли 9,5 т сахара, 9,5 т сахарного песка, 15 т риса, 3 т чая, более 16 т растительного масла, 19 т муки, 19 т макарон, более 18 т вермишели, 2 000 комплектов постельного белья, 50 генераторов, 110 палаток, 6 000 кв. метров кровельного материала (железного шифера) и 30 кубических метров древесины.