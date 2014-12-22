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    ​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо императору Японии

    Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Японии – постоянного мира и процветания

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил императору Японии, Его величеству Акихито поздравительное письмо. Как сообщает Report, в письме отмечается: "Ваше величество, рад от себя лично и от имени азербайджанского народа передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу мои самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Японии – Дня рождения императора.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Японии – постоянного мира и процветания".

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