Глава полиции Тегерана: Напавший на посольство Азербайджана задержан

Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране задержан.

Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране задержан.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщил начальник столичной полиции Ирана, бригадный генерал Сардар Хосейн Рахими.

По его словам, нападавший вошел в посольство со своими двумя маленькими детьми. Согласно предварительной версии следствия, его мотивом были личные и семейные проблемы.

"Сегодня утром человек вошел в посольство Азербайджана и открыл огонь из огнестрельного оружия, в результате чего один человек был убит, двое ранены. Оперативностью действий полиции нападавший был немедленно задержан, расследование продолжается", - отметили в полиции.

27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.