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Нападение на офис SOCAR было совершено силами, пытающимися нарушить отношения между Азербайджаном и Турцией

Нападение на офис SOCAR было совершено силами, пытающимися нарушить отношения между Азербайджаном и Турцией SOCAR является одной из важнейших организаций не только Азербайджана, но и Турции.
Внешняя политика
2 июня 2024 г. 15:41
Нападение на офис SOCAR было совершено силами, пытающимися нарушить отношения между Азербайджаном и Турцией

SOCAR является одной из важнейших организаций не только Азербайджана, но и Турции.

Попытка группы палестинских активистов устроить провокацию перед зданием офиса компании в Стамбуле 31 мая не что иное, как попытка омрачить дружбу между Азербайджаном и Турцией. Это нападение было спланировано силами, стремящимися испортить отношения между Азербайджаном и Турцией.

Провокацией руководили группы, базирующиеся непосредственно в Турции и контролируемые некоторыми силами в Иране. Турция, несмотря на противодействие многих стран, является одной из самых активных стран в поддержке Палестины.

В таком случае попытка провокации некоторых сил недалеко уходит от принципа "бросить камень в тихое озеро".

SOCAR, крупнейшая компания Азербайджана, является главным брендом страны. Одной из стран, куда SOCAR инвестировала значительные средства, является Турция. SOCAR, стоящая своими инвестиционными проектами в одном ряду с самыми престижными компаниями мира, имеет большие возможности в Турции. Сегодня азербайджано-турецкое братство и дружба находятся в центре внимания всего мира не только на словах, но и на деле. Достаточно вспомнить моральную и политическую поддержку братской страны в ходе 44-дневной Отечественной войны.

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