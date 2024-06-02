Нападение на офис SOCAR было совершено силами, пытающимися нарушить отношения между Азербайджаном и Турцией

SOCAR является одной из важнейших организаций не только Азербайджана, но и Турции.

SOCAR является одной из важнейших организаций не только Азербайджана, но и Турции.

Попытка группы палестинских активистов устроить провокацию перед зданием офиса компании в Стамбуле 31 мая не что иное, как попытка омрачить дружбу между Азербайджаном и Турцией. Это нападение было спланировано силами, стремящимися испортить отношения между Азербайджаном и Турцией.

Провокацией руководили группы, базирующиеся непосредственно в Турции и контролируемые некоторыми силами в Иране. Турция, несмотря на противодействие многих стран, является одной из самых активных стран в поддержке Палестины.

В таком случае попытка провокации некоторых сил недалеко уходит от принципа "бросить камень в тихое озеро".

SOCAR, крупнейшая компания Азербайджана, является главным брендом страны. Одной из стран, куда SOCAR инвестировала значительные средства, является Турция. SOCAR, стоящая своими инвестиционными проектами в одном ряду с самыми престижными компаниями мира, имеет большие возможности в Турции. Сегодня азербайджано-турецкое братство и дружба находятся в центре внимания всего мира не только на словах, но и на деле. Достаточно вспомнить моральную и политическую поддержку братской страны в ходе 44-дневной Отечественной войны.