Президент Ильхам Алиев: "Нам удалось поднять на более высокий уровень связи с соседями"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ «Прошлый год был успешным и в области внешней политики. В прошлом году я совершил 16 зарубежных визитов, а Азербайджан посетили 16 глав государств и правительств. Это еще раз показывает, что наша внешняя политика многовекторная, и число стран, которые сотрудничают с нами, с каждым днем растет».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

«Конечно, считаю, что нам, в первую очередь, удалось поднять на более высокий уровень связи с соседями. В прошлом году у меня состоялись многочисленные встречи с главами государств и правительств соседних стран, в ходе которых решались практические вопросы. Установление добрых отношений с соседями является очень важным фактором для любой страны. Азербайджан является одной из тех стран, которая, проводя очень продуманную политику, смогла наладить прекрасные отношения со всеми соседями, кроме Армении, и извлекает пользу из этих отношений. Как развитие региональной безопасности, так и успешное решение транспортных, энергетических, торговых вопросов зависят в том числе и от отношений с соседями. Словом, наши связи с соседними странами очень позитивны, и уверен, что и в нынешнем году в этом направлении будут предприняты новые позитивные шаги», - сказал Президент Ильхам Алиев.