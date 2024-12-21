О нас

Накануне COP29 около 200 медиаструктур распространяли негативную информацию об Азербайджане

Накануне COP29 около 200 медиаструктур распространяли негативную информацию об Азербайджане Накануне COP29 около 200 медиаструктур по всему миру распространяли негативную информацию об Азербайджане.
Внешняя политика
21 декабря 2024 г. 17:36
Накануне COP29 около 200 медиаструктур распространяли негативную информацию об Азербайджане

Накануне COP29 около 200 медиаструктур по всему миру распространяли негативную информацию об Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

В отчете подчеркивается, что некоторые силы подняли вопрос об отсутствии женщин в Организационном комитете COP29:

"Однако после решения этого вопроса, не найдя новых предлогов, они вернулись к теме прав человека, не имеющей никакого отношения к климатической конференции, в частности к вопросам освобождения без суда лиц армянского происхождения, совершивших военные преступления против Азербайджана и нашего народа, а также к вопросам мира с Арменией. До сих пор проводится широкая кампания в основном по последним упомянутым темам".

В ходе подготовки отчета комиссией Милли Меджлиса было установлено, что за прошедший период в рамках медиакампании как минимум 25 влиятельных и около 180 менее популярных медиаструктур по всему миру распространяли негативную информацию об Азербайджане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Prior to COP29, about 200 media outlets spread negative info about Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке COP29 ərəfəsində dünyanın 200-ə yaxın qərəzli media qurumu Azərbaycanla bağlı neqativ məlumat yayıb - HESABAT

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В Баку запущен новый автобусный маршрут
ФотоВ Баку запущен новый автобусный маршрут
15 декабря 2024 г. 10:56
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
18 декабря 2024 г. 19:23
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег
17 декабря 2024 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi