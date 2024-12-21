Накануне COP29 около 200 медиаструктур распространяли негативную информацию об Азербайджане

Накануне COP29 около 200 медиаструктур по всему миру распространяли негативную информацию об Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.
В отчете подчеркивается, что некоторые силы подняли вопрос об отсутствии женщин в Организационном комитете COP29:
"Однако после решения этого вопроса, не найдя новых предлогов, они вернулись к теме прав человека, не имеющей никакого отношения к климатической конференции, в частности к вопросам освобождения без суда лиц армянского происхождения, совершивших военные преступления против Азербайджана и нашего народа, а также к вопросам мира с Арменией. До сих пор проводится широкая кампания в основном по последним упомянутым темам".
В ходе подготовки отчета комиссией Милли Меджлиса было установлено, что за прошедший период в рамках медиакампании как минимум 25 влиятельных и около 180 менее популярных медиаструктур по всему миру распространяли негативную информацию об Азербайджане.