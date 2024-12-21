Накануне COP29 около 200 медиаструктур распространяли негативную информацию об Азербайджане

Накануне COP29 около 200 медиаструктур по всему миру распространяли негативную информацию об Азербайджане.

Накануне COP29 около 200 медиаструктур по всему миру распространяли негативную информацию об Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

В отчете подчеркивается, что некоторые силы подняли вопрос об отсутствии женщин в Организационном комитете COP29:

"Однако после решения этого вопроса, не найдя новых предлогов, они вернулись к теме прав человека, не имеющей никакого отношения к климатической конференции, в частности к вопросам освобождения без суда лиц армянского происхождения, совершивших военные преступления против Азербайджана и нашего народа, а также к вопросам мира с Арменией. До сих пор проводится широкая кампания в основном по последним упомянутым темам".

В ходе подготовки отчета комиссией Милли Меджлиса было установлено, что за прошедший период в рамках медиакампании как минимум 25 влиятельных и около 180 менее популярных медиаструктур по всему миру распространяли негативную информацию об Азербайджане.