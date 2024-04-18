Найселлин Омайра: Франция стремится к тому, чтобы канаки утратили свою национальную идентичность

Франция нацелена на то, чтобы канаки утратили свою национальную идентичность, и в сложившихся условиях ее становится очень трудно сохранить.

Франция нацелена на то, чтобы канаки утратили свою национальную идентичность, и в сложившихся условиях ее становится очень трудно сохранить.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Конгресса Новой Каледонии Найселлин Омайра на пресс-конференции в Милли Меджлисе.

"Мы как народ представлены в ООН. С 1986 года мы включены в список стран, которые должны быть освобождены от колониализма. Кроме того, существует ряд движений, которые работают над тем, чтобы донести наш голос до всего мира. Сегодня наш народ борется за свободу. Эта борьба за сохранение нашей национальной идентичности и защиты культуры. Мы стремимся, чтобы следующее поколение было более активным в этих вопросах. В настоящее время Франция проводит политику ассимиляции, но мы стараемся включить ряд учебников в программу обучения школьников для защиты нашей культуры", - подчеркнула она.