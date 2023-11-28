Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой

СМИ является важным инструментом для освещения вопросов, связанных с минной угрозой, с которой сталкивается Азербайджан.

СМИ является важным инструментом для освещения вопросов, связанных с минной угрозой, с которой сталкивается Азербайджан.

Об этом Report заявил директор противоминной НПО Revive Найджел Эллвей, комментируя безразличие международных структур к минной проблеме в Азербайджане.

По его словам, в наши дни СМИ часто задают повестку дня, поэтому очень важно, чтобы информация, передаваемая журналистами, носила необходимый вес для международных структур: "Так что на самом деле частью этого является поиск подходящих журналистов, которые смогут придать вашей истории тот вес, который ей нужен".

"Когда мировые СМИ фокусируются на чем-то, политики также фокусируются на этом направлении", - добавил Эллвей, приведя в качестве примера Украину и Израиль, которые занимают первые страницы газет.