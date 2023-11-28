Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования

Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросах разминирования.

Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования, этот тот самый случай, когда все делается правильно.

Об этом Report сказал директор противоминной НПО "Revive" Найджел Эллвей (Великобритания).

По его словам, основным приоритетом для Азербайджана является обеспечение безопасного возвращения вынужденных переселенцев, и правительство страны активно работает над осуществлением поставленной задачи : "Сегодня необходимо сделать возвращение безопасным. Нет смысла вынужденным переселенцам возвращаться в свои дома, если они будут ограничены только этими домами".

"Причина моего приезда в Азербайджан заключается в том, что в вашей стране можно увидеть то, как нужно правильно поступать в постконфликтных ситуациях. Я надеюсь, что многие смогут извлечь уроки из этого опыта, который затем можно применить в таких местах как Украина. Это поможет понять, что происходит, когда конфликт завершается: необходимо вернуться на территорию, провести очистку от мин и неразорвавшихся боеприпасов, а затем приступить к восстановлению разрушенной инфраструктуры", - сказал он.