Находящийся в международном розыске гражданин экстрадирован из Украины в Азербайджан

Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана экстрадирован из Украины на родину.

Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана экстрадирован из Украины на родину.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что в соответствии с требованиями Европейской конвенции об экстрадиции от 13 декабря 1957 года компетентными органами Украины было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Фуада Керимова.

Фуад Керимов был объявлен в международный розыск в качестве обвиняемого в совершении хищения в особо крупных размерах и должностного мошенничества.

19 октября в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции он был доставлен из Украины в Азербайджан.