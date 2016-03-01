​Находившаяся с визитом в Баку верховный представитель ЕС встретилась с правозащитниками

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Находившаяся с визитом в Баку верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини встретилась с группой азербайджанских правозащитников и руководителями СМИ.

Как сообщает Report, об этом заявил присутствовавший на встрече руководитель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов.

На встрече также присутствовали Новелла Джафарова, Мирвари Гахраманлы, Шахла Исмаил и Авез Гасанов.

По словам В.Байрамова, встреча продолжалась около 1 часа: "На прошедших с моим участием обсуждениях уделили внимание нынешней экономической ситуации в Азербайджане после падения цен на нефть в регионе, в том числе в Азербайджане, возможностям, возникшим для обширных реформ.

Кроме того, были обсуждены вопросы членства Азербайджана во Всемирной торговой организации. Я пришел к заключению, что Евросоюз намерен оказать еще большую поддержку реформам в Азербайджане. Надеюсь, что визит в Азербайджан верховного представителя может внести вклад в развитие отношений между нашей страной и старым светом".