Нахчыванские НПО обратились к международной общественности

Неправительственные организации (НПО), действующие в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджанской Республики, обратились к международной общественности.

Неправительственные организации (НПО), действующие в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджанской Республики, обратились к международной общественности.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Мы, неправительственные организации, действующие в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджанской Республики, обращаемся к международному сообществу, чтобы сообщить, что Нахчыванская Автономная Республика более 30 лет живет в условиях блокады. Население Нахчывана почти 15 лет из-за блокады было без газа, даже не было электроэнергии. Линии электропередач, проложенные с основной части Азербайджана, были перерезаны Арменией. Связь между Нахчываном и Баку осуществлялась по железной дороге, которая была прервана в 1992 году после того, как был обстрелян последний поезд из Мегри.

Международное сообщество не предприняло никаких шагов для решения проблем мирных жителей Нахчывана и устранения блокады и не оказало никакого давления на Армению в этом вопросе. Почему наш правый голос не был услышан за эти годы?

Армения до сих пор регулярно обстреливает население, населенные пункты Нахчывана. Если бы не общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и его достойный преемник президент Ильхам Алиев, Нахчыван был бы оккупирован, как Карабах.

Армения строит металлургический завод в Араздаяне – на территории, прилегающей к Садараку, вопреки требованиям Конвенции Эспо. Это политика экологического террора против населения Нахчывана, обреченного на блокаду. Без согласия правительства Азербайджана строительство предприятия тяжелой промышленности в указанной трансграничной зоне приведет к загрязнению окружающей среды, воздуха токсичными отходами, нарушению экосистемы.

Армения не соблюдает положения трехстороннего Заявления от 10 ноября, подписанного после 44-дневной войны в 2020 году, не предпринимает никаких мер по открытию Зангезурского коридора. В то время, когда мы ждем последовательных призывов, санкций со стороны мирового сообщества в отношении Армении, происходит обратное.

Почему те, кто один за другим делал заявления, основанные на ложной информации, клевете, о якобы закрытии Лачынской дороги, и те, кто безосновательно осуждал Азербайджанское государство, ни разу не подняли вопрос о блокаде Нахчывана на протяжении десятилетий? Почему послы иностранных государств, прибыв на Лачынскую дорогу и смотревшие на Азербайджан в бинокль, не пообещали снять блокаду Нахчывана? Этот предвзятый, лицемерный подход нас возмущает. Если международное сообщество хочет увидеть реальную блокаду в регионе, то может посмотреть на Нахчыванскую Автономную Республику.

В целях контроля над своими границами и предотвращения провокаций со стороны Армении Азербайджанская Республика установила погранично-пропускной пункт в Лачыне. Этот погранично-пропускной пункт предотвращает минирование Карабаха, переброску в регион террористических диверсионных групп. Как можно защищать тех, кто виновен в гибели мирных людей? Как может быть, что Армения хочет "коридора" от суверенной территории другого государства, но отказывается от этого под предлогом своего суверенитета. Разве понятие "суверенитет" не является универсальным? Или понятие "суверенитет" для Армении носит иное значение или является для нее дополнительной привилегией? Если нет, то почему Зангезурский коридор не открыт? Почему нет давления на Армению? К сожалению, на эти вопросы нет ответа.

Решительно осуждаем политику двойных стандартов, проводимую в отношении Азербайджана, который своими силами освободил земли после 30-летней оккупации, строит с нуля города и села на территориях, полностью разрушенных и стертых с лица земли Арменией, и возвращает вынужденных переселенцев в их родные края.

Жители Нахчывана, более 30 лет живущие в условиях блокады, надеются на то, чтобы через Зангезурский коридор была налажена сухопутная связь с другими регионами Азербайджана, открылись коммуникации в регионе. Зангезурский коридор должен быть открыт, блокада должна быть снята. Как может быть так, что правительство Азербайджана создает возможности связи для проживающих в Карабахе армян через Лачынскую дорогу, а также предлагает дорогу Агдам-Ханкенди, но Армения не позволяет жителям Нахчывана пройти в другую часть Азербайджана, даже по гуманитарным соображениям. Мы требуем, чтобы мировое сообщество заставило Армению реализовать проект Зангезурского коридора!

Мы часто наблюдаем, что Международный Комитет Красного Креста осуществляет перевозки через Лачынскую дорогу на гуманитарной основе. Мы также призываем Международный Комитет Красного Креста обеспечить связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Подписи:

1.Председатель Организации ветеранов и семей шехидов Отечественной войны Нахчыванской Автономной Республики Меджид Сеидов;

2.Председатель Совета аксакалов Нахчыванской Автономной Республики Мамед Мамедов;

3.Председатель Союза писателей Нахчыванской Автономной Республики Асим Алиев;

4.Председатель Союза художников Нахчыванской Автономной Республики Ульвия Хамзаева;

5.Председатель Организации композиторов Нахчыванской Автономной Республики Яшар Халилов;

6.Председатель Общества Красного Полумесяца Нахчыванской Автономной Республики Яшар Велиев;

7.Председатель Совета профсоюзов Нахчыванской Автономной Республики Газанфар Абдуллаев;

8.Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нахчыванской Автономной Республики Фирудин Сулейманов;

9.Председатель общественного объединения "Инвалиды Чернобыля Нахчыванской Автономной Республики" Эйваз Аскеров;

10.Председатель Конфедерации предпринимателей Нахчыванской Автономной Республики Вугар Аббасов;

11.Председатель Союза архитекторов Нахчыванской Автономной Республики Гейдар Ахмедов;

12.Председатель общественного объединения "Центр интеллектуального развития молодежи" Валех Махмудов;

13.Председатель общественного объединения "Молодые патриоты" Санан Бадалов;

14.Председатель Молодежного общественного объединения "Эстафета" Ханым Ибрагимова;

15.Председатель Общественного объединения "Ассоциация молодых учителей Нахчывана" Гюльханум Оруджева".