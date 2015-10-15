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    ​Нахчыван посетит губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан

    В ходе визита обсудят ряд вопросов

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Нахчыванскую Автономную Республику (АР) посетит делегация во главе с губернатором иранской провинции Восточный Азербайджан Исмаилом Джаббарзаде.

    Как сообщили Report в Генконсульстве Ирана в Нахчыванской АР, визит начнется с 19 октября.

    В ходе визита И.Джаббарзаде встретится с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым.

    На встрече коснутся двусторонних вопросов, результатов переговоров, проведенных В.Талыбовым во время визита в Тебриз и других вопросов.

    После визита в Нахчыван И.Джаббарзаде посетит Баку, где проведет ряд встреч.

    Отметим, что В.Талыбов находился с визитом в Тебризе 9 июня. 

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