​Нахчыван посетит губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Нахчыванскую Автономную Республику (АР) посетит делегация во главе с губернатором иранской провинции Восточный Азербайджан Исмаилом Джаббарзаде.

Как сообщили Report в Генконсульстве Ирана в Нахчыванской АР, визит начнется с 19 октября.

В ходе визита И.Джаббарзаде встретится с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым.

На встрече коснутся двусторонних вопросов, результатов переговоров, проведенных В.Талыбовым во время визита в Тебриз и других вопросов.

После визита в Нахчыван И.Джаббарзаде посетит Баку, где проведет ряд встреч.

Отметим, что В.Талыбов находился с визитом в Тебризе 9 июня.