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    Между ​Нахчываном и Тебризом подписан меморандум о взаимопонимании

    Документ предусматривает развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства, здравоохранения и туризма

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Нахчыванская Автономная Республика и регион Восточного Азербайджана Ирана подписали меморандум о взаимопонимании для развития связей между иранским Тебризом и азербайджанским Нахчываном, сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr.

    Документ меморандума, состоящий из 12 пунктов, подписан между губернатором Восточного Азербайджана Эсмаилом Джаббарзаде и председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым.

    В меморандуме отражено намерение о развитии сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, а также экспорте иранской продукции из Восточного Азербайджана в Нахчыван.

    Стороны также договорились в вопросе сотрудничества в области ремесел, технических и инженерных услуг, здравоохранения и оздоровительного туризма.

    Меморандум также включает в себя пункт о расширении научного и академического сотрудничества между сторонами, обмен спортивными командами и участие в международных конференциях.

    Отметим, что председатель парламента НАР Васиф Талыбов прибыл в Тебриз во вторник, где встретился с рядом официальных лиц для обсуждения развития двусторонних отношений.

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