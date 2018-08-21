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    Нагорно-карабахское урегулирование обсудят в ходе визита Ангелы Меркель на Южный Кавказ

    © REUTERS/ Max Rossi

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахское урегулирование обсудят в ходе предстоящего на этой неделе визита канцлера Германии Ангелы Меркель на Южный Кавказ.

    Как передает Report со ссылкой на немецкие СМИ, об этом в ходе брифинга заявил представитель федерального правительства ФРГ Штеффан Зайбер.

    По его словам, Германия вместе с партнерами из ЕС поддерживает переговорный процесс и усилия Минской группы ОБСЕ, а также призывает стороны прийти к мирному решению конфликта.

    Напомним, 23-25 августа Ангела Меркель посетит Грузию, Армению и Азербайджан.

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