Нагорно-карабахский конфликт будет обсужден на саммите ОИС в Стамбуле

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ 13-ый саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) пройдет в Стамбуле 10-15 апреля, сообщает Report со ссылкой на сайт организации.

В ходе саммита на тему "Единство и солидарность для справедливости и мира" будут обсуждены палестинский вопрос, ситуация в Сирии, Йемене, Ливии, Афганистане, Сомали, Мали, Джамму и Кашмире, Боснии-Герцеговине, а также вокруг нагорно-карабахского конфликта в контексте армянской агрессии в отношении Азербайджана.

Ожидается, что по итогам саммита будет подписана Стамбульская декларация, а также приняты ряд резолюций, которые установят политические приоритеты для структуры на международной арене.

Первые леди государств-членов ОИС проведут специальную сессию на полях саммита по теме "Лидерство первых леди по борьбе с раковыми заболеваниями в государствах-членах ОИС".

После саммита состоятся встречи министров иностранных дел и высших должностных лиц стран ОИС, которые подготовят итоговое коммюнике и Стамбульскую декларацию.