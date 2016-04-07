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    Нагорно-карабахский конфликт будет обсужден на саммите ОИС в Стамбуле

    13-ый саммит Организации исламского сотрудничества пройдет в Стамбуле 10-15 апреля

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ 13-ый саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС)  пройдет в Стамбуле 10-15 апреля, сообщает Report со ссылкой на сайт организации.

    В ходе саммита на тему "Единство и солидарность для справедливости и мира" будут обсуждены палестинский вопрос, ситуация в Сирии, Йемене, Ливии, Афганистане, Сомали, Мали, Джамму и Кашмире, Боснии-Герцеговине, а также вокруг нагорно-карабахского конфликта в контексте армянской агрессии в отношении Азербайджана.

    Ожидается, что по итогам саммита будет подписана Стамбульская декларация, а также приняты ряд резолюций, которые установят политические приоритеты для структуры на международной арене.

    Первые леди государств-членов ОИС проведут специальную сессию на полях саммита по теме "Лидерство первых леди по борьбе с раковыми заболеваниями в государствах-членах ОИС".

    После саммита состоятся встречи министров иностранных дел и высших должностных лиц стран ОИС, которые подготовят итоговое коммюнике и Стамбульскую декларацию.

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