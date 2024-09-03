Надия Турки : Народ Коморских островов требует свободных выборов на Майотте

11:02

Фальсификации на выборах и коррупция также затруднили обращение к международной общественности. Народ Коморских островов требует свободных выборов на Майотте.

Как сообщает Report, об этом заявила член гражданского общества Коллектива Третьего Пути (C3V) Надия Турки на конференции в Баку на тему "Незаконная оккупация Францией острова Майотта", организованной Бакинской инициативной группой.

"Сегодня мы должны говорить о принципе неприкосновенности границ. Народ Коморских островов требует свободных выборов на Майотте. В настоящее время население острова столкнулось с другим статусом на Майотте - она превратилась в колонию. Фальсификации на выборах и коррупция затрудняют обращение к международной общественности. Против элиты применяются санкции, интеллигенция не может высказывать свои мнения", - отметила она.