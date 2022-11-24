Посол Чехии: Надеемся на новые инвествозможности для чешских компаний в Азербайджане

В связи с приближением к совершенно новой эпохе, Чешская Республика надеется на создание новых инвестиционных возможностей в Азербайджане для их компаний в сфере связи и энергетики.

Чешская Республика заинтересована в большем участии в инвестиционных проектах в Азербайджане. Компании этой европейской страны имеют хороший опыт в сфере энергетики и связи, и могли бы найти применение ему и в нашей стране.

Report представляет интервью с послом Чехии в Азербайджане Миланом Седлачеком, который рассказал о приоритетах сотрудничества между двумя странами, инвестициях в азербайджанские проекты, новой системе маркировки туристических маршрутов, предложенной чешским правительством, а также о роли, которую играет Азербайджан в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза.

- Как вы оцениваете сотрудничество между Азербайджаном и Чешской Республикой? Как продвигается партнерство между странами и какие сферы в отношениях являются наиболее важными?

- Наши страны имеют отличные двусторонние отношения и мы хотим, чтобы Азербайджан имел прекрасные отношения с Европейским Союзом, в котором в настоящее время председательствует Чешская Республика. Дальнейшее развитие торговли между нашими странами является приоритетом для нас с акцентом на то, чтобы несколько уравнять торговый баланс, который до сих пор сильно в пользу Азербайджана.

Мы заинтересованы в реализации соглашения по сотрудничеству в сфере энергетики между министерствами Чехии и Азербайджана (2021г), особенно в свете необходимости избавления от зависимости от российского газа и нефти, и потенциала возобновляемых источников энергии Азербайджана, а также заинтересованности вашей страны в энергоэффективных решениях, которые чешские компании могут предложить.

Не менее важно, чтобы мы сфокусировались на контактах между людьми, особенно в академической сфере. Специальные языковые и культурные центры в чешских и азербайджанских университетах сделали бы наши страны более понятными друг для друга.

- Во время вашего выступления на приеме в связи с Национальным днем Чехии вы отметили, что ваша страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области зеленой энергии, логистики и умных городов. Есть ли какие-либо совместные проекты в этих сферах?

- Чешские компании, которые являются лидерами по внедрению инновационных технологий с мировым опытом, заинтересованы в расширении своей деятельности на новых рынках. Азербайджанский рынок также интересен для них. Посольство на протяжении многих лет поддерживает инициативы наших экспортеров на азербайджанском рынке и продвигает двусторонние торговые отношения. Кроме того, после публикации программы "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", рассматривается несколько двусторонних проектов, ориентированных на управление водными ресурсами, зеленую энергетику и энергоэффективность.

- Есть ли какие-либо планы по участию чешских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана?

- Нам было бы очень интересно принять участие в постконфликтной реконструкции. Для большинства заинтересованных чешских компаний отсутствие доступной информации о возможностях в этой области остается проблемой. Поэтому, мы обсуждаем с азербайджанскими партнерами улучшение информированности в этой области.

Несколько проектов находятся на начальной стадии обсуждения. Мы считаем, что предстоящее 5-е заседание Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в начале следующего года придаст дополнительный импульс этой ситуации.

Чехия приветствует публикацию 4-х летнего плана правительства по созданию зоны зеленой энергии на освобожденных территориях Азербайджана. Заинтересованные компании были бы признательны за своевременную и полную информацию о предстоящих тендерах.

- Какую роль играет Азербайджан в обеспечении энергобезопасности Европы?

- Мы знаем, что Азербайджан надежный и важный партнер в обеспечении поставок нефти в Европу. Недавнее соглашение о расширении Трансальпийского трубопровода (TAL), который поставляет азербайджанскую нефть странам Европейского союза, включая и Чешскую Республику, делает нас менее зависимыми от России.

Подписание меморандума о партнерстве в области энергетики между ЕС и Азербайджаном показывают растущее значении сотрудничества между ними. Меморандум подчеркивает стратегическую роль Южного газового коридора в усилиях ЕС по диверсификации энергоресурсов и нацелен на ускорение развития отрасли возобновляемой энергетики в Азербайджане, которые могут помочь сторонам в переходе к "чистой" энергии в соответствии с нашими климатическими обязательствами.

Соответствующие правительственные органы в Праге и Баку считают двустороннее сотрудничество в этих областях важным. Во время визита нашего министра иностранных дел в Баку в сентябре 2021 года было подписано соглашение о чешско-азербайджанском сотрудничестве в области энергетики. Реализация данного соглашения может усилить сотрудничество в этой сфере, а также поспособствовать вовлечению чешских компаний в проекты, ориентированные на энергоэффективность и выработку возобновляемых источников энергии.

- Что вы можете сказать о сотрудничестве в сфере торговли между Чехией и Азербайджаном?

- Торгово-экономическое сотрудничество является одним из главных приоритетов наших отношений. Статистика торгового сотрудничества после глобального влияния пандемии показывает постепенное восстановление товарооборота. Бизнес-проекты и личные встречи предпринимателей и официальных лиц считаются наиболее эффективными средствами для дальнейшего развития экономических отношений. Для изучения возможностей сотрудничества в области животноводства и генной инженерии, делегация экспертов сельского хозяйства из Азербайджана во главе с замминистра сельского хозяйства Сарваном Джафаровым в начале этого года посетила Чехию. Помимо этого, 17-18 октября по инициативе Чешского председательства в ЕС, нашим министром промышленности и торговли был организован бизнес-форум Восточного партнерства по геоэкономическим вызовам и возможностям. В состав делегации от Азербайджана входили эксперты по инвестициям, возобновляемым источникам энергии и управлению водными ресурсами.

Статистические данные первых 9 месяцев 2022 года показывают впечатляющий рост взаимной торговли между странами. Это следует рассматривать как начало процесса возвращения к допандемическому сотрудничеству. Согласно данным Чешского статистического офиса, товарооборот в период с января по сентябрь увеличился на 133%, что является многообещающей тенденцией.

- Заинтересованы ли чешские компании во вложении инвестиций в Азербайджан?

- За последние 10 лет наиболее важными инвестициями со стороны Чехии в Азербайджан были в проекты по транспортной безопасности. В 2019 году, согласно нашему флагманский проекту, группой чешских компаний во главе с Moravia Steel была завершена реконструкция азербайджанской части железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

В меняющемся мире мы надеемся на новые инвестиционные возможности для наших компаний в Азербайджане в сфере связи и энергетики. Пилотный проект, завершенный чешскими компаниями в селе Гаравели Шамахинского района в 2018 году, был направлен на повышение осведомленности населения об эффективном использовании энергетических ресурсов.

Чешский Эксимбанк предложил правительству Азербайджана кредит для финансирования по продолжению проекта, если правительство сочтет его полезным. В целом, Корпорация экспортных гарантий Чехии и Эксимбанк готовы поддержать хорошо подготовленные проекты. Излишне говорить, что любой, кто хочет инвестировать деньги за границей, сначала хочет ознакомиться с правовым климатом в стране. В этой связи представляют интерес условия, гарантированные правительством Азербайджана для потенциальных инвесторов в Свободной экономической зоне "Алят". Наше посольство также поддерживает связь с Агентством по развитию экономических зон Азербайджана.

- Сколько чешских компаний представлены в Азербайджане и в каких сферах?

- Пандемия COVID-19 значительно повлияла на ряд компаний, работающих в Азербайджане. Постепенное возвращение чешских компаний в Азербайджан можно наблюдать уже в этом году. Примером успешного вовлечения чешских компаний в азербайджанский рынок является бренд Sencor, который в этом году вышел на азербайджанский рынок. Другое позитивное событие, которое мы наблюдаем в Азербайджане в последнее время - все больше чешских грузовиков Tatra используются в проектах по дорожной инфраструктуре.

- Как продвигается сотрудничество в сфере туризма между двумя странами? Что вы можете сказать о ситуации после пандемии, увеличилось или уменьшилось количество туристов?

- Их число сократилось, не в последнюю очередь из-за удорожания стоимости авиабилетов. Продление прямых рейсов AZAL Баку-Прага до следующего года является позитивным сигналом. Мы, конечно, поприветствовали бы прямое авиасообщение круглый год, в том числе и потому, что увеличение числа чешских туристов, посещающих Азербайджан, пошло бы на пользу нашим отношениям.

Стоит отметить, что большинство чешских туристов посещают Грузию, которая имеет более дешевое авиасообщение с нами. Помимо этого, многие чехи раньше ездили в Баку ночным поездом из Тбилиси.

Мы также видим потенциал в области экотуризма в Азербайджане. Готовы помочь вашей стране в его развитии, в том числе путем предложения чешской системы для маркировки туристических маршрутов.