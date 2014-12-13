Эксперт: Если Турецкий поток будет реализован, реалии на Южном Кавказе могут сильно измениться

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Экспертные оценки ООН призваны оказать давление на ближайших партнеров России, заявила в интервью Report эксперт, политический аналитик Института ЕврАзЭС Надана Фридрихсон, комментируя недавний доклад экспертов ООН о том, что Россию в ближайшее время постигнет кризис и стагнация вследствие западных санкций.

"Судя по той ситуации, которую мы видим сегодня во внутриполитических реалиях, России – будет непросто. Однако такого рода доклады нельзя рассматривать как объективное суждение - идет информационная война", - заявила Н.Фридрихсон.

"И понятно, что такие экспертные оценки призваны оказывать политическое давление, причем не столько на саму строптивую Россию, сколько на ее ближайших партнеров, я имею ввиду Белоруссию и Казахстан", - подчеркнула эксперт.

Она напомнила заявление нового генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что структура намерена повысить внимание к Казахстану в рамках новых целей Альянса.

"Это явный выпад против всего евразийского проекта", - сказала Н.Фридрихсон.

Комментируя вопрос о возможности реализации проекта Турецкого потока, политический аналитик подчеркнула, что на Эрдогана будут оказывать серьезное давление - от предложения стать членом ЕС взамен отказа иметь дело с Россией до более радикальных методов.

"Но если сделка будет реализована, реалии на Южном Кавказе и Ближнем востоке могут сильно измениться, со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнула она.