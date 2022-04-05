Национальное заявление Азербайджана было представлено на заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО

В Париже проходит 214-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО.

В Париже проходит 214-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Как передает Report, в ходе заседания постоянный представитель Азербайджана при этой организации Эльман Абдуллаев представил национальное заявление Азербайджанской Республики, избранной в этот важный орган ЮНЕСКО - Исполнительный совет при широкой поддержке государств-членов.

Э.Абдуллаев сообщил, что заседание Исполнительного совета проходит в период потрясений для международного сообщества на фоне серьезного ухудшения ситуации в Украине и вокруг нее. Азербайджан выражает глубокое сожаление в связи с тем, что усилия по мирному урегулированию пока не принесли результатов, способных остановить борьбу. Особую тревогу вызывает рост числа жертв среди гражданского населения. Мы подтверждаем необходимость строгого соблюдения норм международного гуманитарного права для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, включая культурное наследие и образовательные учреждения.

"Азербайджан уже почти 30 лет подвергается вооруженной агрессии со стороны Армении. За прошедшие годы были совершены серьезные военные преступления, а также преступления против человечности, явно нарушены нормы международного права по защите культурного наследия во время вооруженного конфликта. Разрушены вполне благополучные районы Азербайджана, некогда богатые культурным и природным наследием. На протяжении многих лет правительство Армении проводило планомерную политику по уничтожению, разграблению и незаконному присвоению культурного наследия Азербайджана как на территориях, которые оно оккупировало в течение 30 лет, так и в самой Армении. При отступлении, армянских вооруженные силы незаконным путем вывезли колокола, кресты, известные фрески и древние рукописи Худавенгского монастыря XIII века, а также ценные артефакты из Азыхских пещер и крепости Шахбулаг", - подчеркнул Э.Абдуллаев.

Было отмечено, что 160 ценных ковров были незаконно вывезены из Шушинского музея ковров, а 71 из них выставлены в музее в Ереване. Все эти факты отражены в докладах, представленных нашей страной в Комитет по Второму протоколу. Массовые захоронения и другие взрывчатые вещества на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации, представляют серьезную угрозу культурному наследию этих территорий, препятствуют восстановительным работам и задерживают возвращение мирных жителей. В результате взрывов было убито и ранено несколько мирных жителей, а также журналисты.

Постоянный представитель поблагодарил Генерального директора Одре Азуле за ее заявление с осуждением гибели азербайджанских журналистов и напомнил, что представители СМИ Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов погибли в результате взрыва мины 4 июня 2021 года в Кельбаджарском районе республики.

Он отметил, что после окончания вооруженного конфликта, Азербайджан вступил в фазу постконфликтного восстановления, реконструкции и реинтеграции. "Наша страна полна решимости надлежащим образом сохранить, отреставрировать и ввести в эксплуатацию все культурные и религиозные памятники на освобожденных территориях, независимо от их происхождения. Азербайджан продолжает сотрудничать с международным сообществом, в том числе с соответствующими специализированными учреждениями и учреждениями ООН, в связи с проводимыми широкомасштабными усилиями по реабилитации и реконструкции на освобожденных территориях. Мы надеемся на вклад ЮНЕСКО в этом направлении и верим, что эта организация последует примеру других соответствующих агентств и учреждений ООН", - сказал Э.Абдуллаев.