Национальный совет Словении принял решение в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Национальный совет Словении принял решение в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел Азербайджана, решение принято по инициативе члена совета Руди Матжасиджа.

В решение Национальный совет предложил правительству Словении поддержать соответствующие резолюции Совета безопасности ООН в рамках мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В документе подчеркнуто, что этническая чистка, массовое убийство гражданского населения во всех случаях должны резко осуждаться. В документе говорится, что геноцид в азербайджанском городе Ходжалы, совершенный армянскими вооруженными подразделениями 26 февраля 1992 года, является преступлением против человечества и по случаю 24-й годовщины трагедии азербайджанскому народу выражены соболезнования.

Отметим, что парламенты Мексики, Пакистана, Гондураса, Гватемалы, Колумбии, Панамы, Перу, Боснии и Герцеговины, Судана, Чешской республики и Румынии, и местные законодательные органы 16 штатов США, Организация исламского сотрудничества и ее парламентский союз приняли различные документы, признающие Ходжалинскую трагедию геноцидом и преступлением против человечества, осуждающие агрессию и оккупацию Армении против Азербайджана, поддерживающие территориальную целостность и суверенитет и резолюции СБ ООН 822(1993), 853(1993), 874(1993) и 884(1993).