Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Баку проходит заседание национальных координаторов ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова).

Как сообщает Report, в ходе заседания участники обсудят планы структуры в рамках председательства Азербайджана в ГУАМ, урегулирование нерешенных конфликтов на пространстве организации, в том числе и нагорно-карабахского конфликта, и дальнейшую подготовку резолюции по этому поводу в Совет безопасности ООН.

В заседании также принимает участие генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.