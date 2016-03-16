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    В Баку проходит заседание национальных координаторов ГУАМ

    В нем принимает участие генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Баку проходит заседание национальных координаторов ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова).

    Как сообщает Report, в ходе заседания участники обсудят планы структуры в рамках председательства Азербайджана в ГУАМ, урегулирование нерешенных конфликтов на пространстве организации, в том числе и нагорно-карабахского конфликта, и дальнейшую подготовку резолюции по этому поводу в Совет безопасности ООН. 

    В заседании также принимает участие генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.

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