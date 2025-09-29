Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?

В Евросоюзе активизировались обсуждения о возможных путях разблокировки процесса расширения и открытии переговорных кластеров для Украины и Молдовы, несмотря на вето Венгрии.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕК Гийом Мерсьер.

По его словам, обе страны выполнили необходимую подготовительную работу, и Брюссель считает целесообразным начать первый кластер переговоров. "Мы неоднократно заявляли, что должны открыть первый кластер для Украины и Молдовы. Они проделали необходимую работу, однако дальнейшие решения должны принять государства-члены ЕС. Мы продолжим поддерживать Киев и Кишинев и вести работу для достижения согласия внутри ЕС", - отметил он.

Мерсьер рассказал, что Украина в рекордные сроки завершила скрининг свода законов ЕС и своего соответствия, а Молдова прошла проверку кластеров и получает значительную помощь – 1,9 млрд евро по плану роста.

Издание Politico сообщило, что президент Европейского совета Антониу Кошта предложил реформу: открывать переговорные кластеры квалифицированным большинством, а не единогласно. Эта инициатива направлена на преодоление блокировки со стороны Венгрии и обсуждалась им как в ходе недавнего европейского турне, так и на Генассамблее ООН.

Однако в Еврокомиссии уточнили, что применение механизма квалифицированного большинства на промежуточных этапах требует консенсуса государств ЕС. Ожидается, что вопросы ускорения расширения и новых механизмов принятия решений станут ключевыми темами на предстоящем неформальном саммите Совета ЕС в Копенгагене.