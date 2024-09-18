Начинается визит в Кяльбаджар членов аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса

Сегодня состоится визит руководящих лиц аккредитованных в Азербайджане посольств, международных организаций и военных атташе в Кяльбаджар.

Сегодня состоится визит руководящих лиц аккредитованных в Азербайджане посольств, международных организаций и военных атташе в Кяльбаджар.

Как сообщает Report , делегацию в поездке будет сопровождать помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего очередной поездки в Кяльбаджарский район 2 сентября этого года принял участие в церемониях открытия важных транспортных и инфраструктурных проектов, объектов общественного питания в городе Кяльбаджар. Сегодняшний визит будет проходить по следам поездки главы нашего государства.

В ходе поездки иностранные гости посетят Суговушанское и Сарсангское водохранилища, гидроэлектростанцию "Юхары Вянг", новопостроенные жилые дома в городе Кяльбаджаре, среднюю школу и завод минеральной воды "Истису", а также другие территории.

Отметим, что визиты представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджана организуются регулярно.