Начинается визит в Кяльбаджар членов аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса

Сегодня состоится визит руководящих лиц аккредитованных в Азербайджане посольств, международных организаций и военных атташе в Кяльбаджар.
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Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего очередной поездки в Кяльбаджарский район 2 сентября этого года принял участие в церемониях открытия важных транспортных и инфраструктурных проектов, объектов общественного питания в городе Кяльбаджар. Сегодняшний визит будет проходить по следам поездки главы нашего государства.
В ходе поездки иностранные гости посетят Суговушанское и Сарсангское водохранилища, гидроэлектростанцию "Юхары Вянг", новопостроенные жилые дома в городе Кяльбаджаре, среднюю школу и завод минеральной воды "Истису", а также другие территории.
Отметим, что визиты представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджана организуются регулярно.