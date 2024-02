В Берлине начался второй день переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна по проекту мирного договора.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети "Х".

Отметим, что переговоры между сторонами стартовали 28 февраля.