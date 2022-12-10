Начался визит зарубежных дипломатов и военных атташе в Зангилан

10 декабря начался визит в Зангиланский район представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, в том числе военных атташе.

10 декабря начался визит в Зангиланский район представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, в том числе военных атташе.

Как сообщает Report, в поездке принимают участие представители около 70 посольств и более 10 международных организаций, а также соответствующих государственных учреждений Турции. Всего на борту самолетов, прибывших в Зангиланский международный аэропорт из Баку и Анкары, находилось 150 гостей.

Дипломаты, послы иностранных государств, военные атташе и представители международных организаций ознакомились с Зангиланским международным аэропортом. Впервые в Зангиланском международном аэропорту иностранцам была выдана электронная виза посредством системы ASAN Visa.

В ходе визита представители дипломатического корпуса ознакомятся с работами по восстановлению и реконструкции в городах Зангилан и Губадлы, будут проинформированы о реализуемых проектах.