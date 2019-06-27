Начался визит зарубежных дипломатов в Шеки и Закаталы

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МИД Азербайджана организовал поездку в Шеки и Закаталы делегации, состоящей из глав свыше 50 дипломатических представительств и их супруг.

Цель поездки – ознакомление с развитием регионов Азербайджана, в частности проводимыми социальными и экономическими проектами, а также туристическим потенциалом республики.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В рамках визита дипломаты посетят в Шеки Государственный историко-архитектурный заповедник “Йухары Баш”, Дворец шехинских ханов, Центр керамики и прикладного искусства “ABAD”, Йухары Каравансарай, промышленную корпорацию “Шеки Шяраб” и древний Албанский храм в селении Киш.

В Закаталах дипломаты побывают в Центре Гейдара Алиева, Историко-культурном заповеднике, Парке им. Гейдара Алиева, на площади Деде Горгуд, в Албанской церкви, Историко-краеведческом музее, заводе по обработке фундука, ООО “Azroze” и ООО “Azərtütün”.

Визит завершится 28 июня.