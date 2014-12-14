Заместитель премьер-министра Польши прибыл в Азербайджан

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра, министр экономики Польши Януш Пехочиньский прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев его встретили высокопоставленные официальные лица Азербайджана.

Вместе с Я.Пехочиньским в Азербайджан прибыла обширная делегация польских бизнесменов.

Основная цель визита - участие в работе 6-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Польша. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Натиг Алиев.

На заседании ожидается обсуждение обширного спектра вопросов экономического сотрудничества между двумя странами.