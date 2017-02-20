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    Начался визит в Шеки и Гах руководителей аккредитованных в Азербайджане диппредставительств и их супруг

    Поездка организована Администрацией президента Азербайджанской Республики и МИД

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Организован ознакомительный визит в Шеки и Гах руководителей аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств и их супруг.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

    Поездка организована Администрацией президента Азербайджанской Республики и МИД.

    В рамках визита руководители дипломатических представительств и их супруги посетят исторические места, культурные памятники в Шеки и Гахе, ознакомятся с местными традициями, образцами различных ремесел, туристическими возможностями.

    Визит продлится до 21 февраля. 

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